دوري محمد بن سلمان.. لويز يبحث عن النقطة الـ8 مع الحزم

المواطن - مروة نبيل

يسعى المدير الفني البرازيلي أندري لويز لظهور الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم بشكل جيد، بعد استئناف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

دوري محمد بن سلمان:

ويعود دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مساء يوم غد الثلاثاء، بـ5 مباريات بمنافسات الجولة الـ23 والتي أُطلق عليها اسم جولة عيدنا عيدين احتفاءً بشفاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

ويلعب الأهلي ضد الحزم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، عند الساعة 9:15 مساء يوم غد الثلاثاء، وسط إجراءات احترازية وقائية بسبب جائحة فيروس كورونا.

الحزم مع لويز:

وتُعد مباراة الأهلي هي السادسة التي يقودها المدرب البرازيلي لويز في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويسعى خلالها لتحقيق الفوز وحصد النقطة الثامنة له مع الفريق.

وقاد لويز الفريق الأول لكرة القدم في 5 مباريات بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ونجح في الفوز على الاتفاق بنتيجة 3/ 2، ثم خسر أمام النصر وضمك، قبل أن يتعادل مع الاتحاد والفيصلي، ليكتفي بحصد 5 نقاط.

وكان نادي الحزم قد أقال المدير الفني الروماني إيسايلا بعد التعادل سلبيًّا مع التعاون ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتعاقد مع لويز، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 24 نقطة، وذلك قبل 8 جولات على نهاية المسابقة المحلية هذا الموسم.



