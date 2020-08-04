دوري محمد بن سلمان.. مباريات بدون جمهور وإجراءات وقائية

المواطن - مروة نبيل

ساعات قليلة تفصلنا على عودة منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مرة أخرى، بعد توقف استمر لـ4 أشهر تقريبًا بسبب جائحة كورونا.

دوري محمد بن سلمان

ويعود دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مساء اليوم الثلاثاء، بـ5 مباريات بمنافسات الجولة الـ23 والتي أُطلق عليها اسم جولة “عيدنا عيدين” احتفاءً بشفاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

ويتبقى 8 جولات على نهاية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وسط منافسة قوية وإثارة، حيث ستحدد هذه المباريات مسار الفريق الفائز بلقب هذا الموسم، بجانب الصراع على البقاء وسط الكبار.

غياب الجماهير

ومن المقرر أن تُقام الـ64 مباراة المتبقية بدون حضور جماهيري في المدرجات حتى إشعار آخر، وذلك وفقًا للإجراءات المتبعة للتعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره خلال الفترة المقبلة.

إجراءات وقائية

وقبل استئناف النشاط، أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن دليل إرشادي شامل يضم كافة الإجراءات الوقائية والاحتياطات الصحية التي سيتم تطبيقها خلال المنافسات الرياضية.

وتضمن الدليل على وصول كل فريق إلى ملعب المباراة على دفعات في حافلات متعددة يتم تعقيمها بشكلٍ كامل، كما سيتقيدون بإجراءات التباعد الاجتماعي داخل غرف تغيير الملابس التي سيتم تعقيمها بشكل منتظم.

ويوصي الدليل الإرشادي بدخول الأفراد المصرح لهم فقط إلى منطقة الملعب مع تعقيم أدوات التحكيم والمضمار واللوحات الإعلانية وكذلك قوائم المرمى والكرات ومقاعد البدلاء وأجهزة حكم الفيديو المساعد VAR.

كما تم منع العناق والمصافحة بين اللاعبين قبل وبعد المباراة أو عند الاحتفال بالأهداف، كما سيرتدي المدربون وأعضاء الأجهزة الإدارية والطبية وحكام الـ VAR الكمامات طوال الوقت، بالإضافة إلى القائمين على جمع الكرات الذين سيقومون أيضًا بتعقيم الأيدي عند لمس الكرة.

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