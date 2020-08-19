دوري محمد بن سلمان.. مبولحي يدعم الاتفاق من المدرجات

المواطن - مروة نبيل

حرص الحارس الجزائري رايس مبولحي على دعمه فريقه الاتفاق ضد الفتح من المدرجات خلال المباراة التي انطلقت، قبل قليل.

مبولحي يدعم الاتفاق

ونشر حساب نادي الاتفاق الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة لحارس الفريق الجزائري وهو يرتدي الجلباب ويجلس في المدرجات، وعلق قائلًا: “العشق يجمعنا”.

وانطلقت مباراة الفتح ضد الاتفاق، قبل قليل، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان برصيد 25 نقطة، فيما يقع الاتفاق في المركز الثامن برصيد 35 نقطة.

إيقاف مبولحي

وقررت لجنة الانضباط إيقاف مبولحي لمدة مباراتين بما في ذلك مواجهة الإيقاف التلقائي، بجانب تغريمه مبلغ 20 ألف ريال، لقيامه بعد نهاية مباراة الاتفاق والاتحاد، بالاعتداء على لاعب من الفريق المنافس، وفقًا لتقرير حكم المباراة الوارد للجنة.

وسبق أن كشف الحارس الجزائري الدولي تفاصيل أزمته مع ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، مؤكدًا أن رومارينيو أهان والدته الأمر الذي أغصبه كثيرًا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).





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