دوري محمد بن سلمان.. 8 انتصارات و26 هدفًا

المواطن - مروة نبيل

كشف حساب بطولة الدوري السعودي للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أبرز أرقام الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

دوري محمد بن سلمان

واُستأنف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مؤخرًا، بالجولة الـ23 والتي أُطلق عليها اسم جولة “عيدنا عيدين” احتفاءً بشفاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وذلك بعد التوقف البطولة لفترة بسبب جائحة كورونا.

وتم لعب 8 مباريات ضمن منافسات الجولة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت جميعها بالفوز، ونجح 4 فرق في الحفاظ على نظافة شباكهم، وشهدت تسجيل 26 هدفًا.

ويُعتبر الفوز بهدف نظيف هو أقل نتيجة تحققت في الجولة الـ23، فيما تُعد نتيجة 4/1 هي الأكبر، وتم احتساب 5 ركلات جزاء، وإشهار 36 بطاقة صفراء، وأشهرت البطاقة الحمراء 3 مرات.

ترتيب دوري محمد بن سلمان

وينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 54 نقطة، وبفارق 9 نقاط عن النصر، ثم الأهلي برصيد 40 نقطة، يليه الوحدة بـ39 نقطة، وبفارق نقطة عن الفيصلي.

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