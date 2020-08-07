رئيس لبنان: تحقيقات انفجار بيروت تبحث تدخلًا خارجيًا محتملًا

المواطن - الرياض

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن التحقيقات في انفجار بيروت تبحث في احتمالات عدة من بينها الإهمال أو الحادث العرضي أو تدخل خارجي محتمل وراء التفجير الذي خلف مئات القتلى وآلاف المصابين فضلًا عن خسائر مادية تقدر بـ5 مليارات دولار.

لجنة تحقيق في انفجار بيروت

وقرر مجلس الوزراء اللبناني على الفور تشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في سبب الانفجار المدمر.

وقالت مصادر لبنانية إن سبب انفجار مرفأ بيروت هو حريق شبّ في المستودع رقم 9 بالميناء الذي يقع في قلب العاصمة اللبنانية، وامتد إلى المستودع رقم 12، حيث كان يحتوي على كميات كبيرة من نترات الأمونيوم.

نتائج التحقيقات الأولية

وكان مصدر مطلع قال إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن سنوات من التراخي والإهمال هي السبب في تخزين مادة شديدة الانفجار في ميناء بيروت، مما أدى إلى الانفجار الذي أودى بحياة أكثر من 100 شخص، أمس.

وقال رئيس الوزراء حسان دياب في وقت سابق، إن 2750 طنًا من نترات الأمونيوم، التي تدخل في صناعة الأسمدة والقنابل، كانت مخزّنة في الميناء منذ ست سنوات دون إجراءات سلامة.

مطالبات بلجنة دولية

وكان الأمين العام للمؤتمر الدائم للفيدرالية ألفرد رياشي طالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية فورًا من أجل التحقيق وتبيان الأسباب الحقيقية للانفجار الآثم لعدم وجود ثقة بالمراجع المختصة داعيًا إلى الكشف عن المتورطين والمتسببين للكارثة الوطنية الكبرى.

إعلان حالة الطوارئ

إلى ذلك أعلن مجلس الدفاع الأعلى اللبناني، بيروت مدينة منكوبة، وتم إعلان حالة الطوارئ لمدة أسبوعين في العاصمة وتمارس السلطات المختصة الصلاحيات المنصوص عليها.



