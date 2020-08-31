راكيتيتش يرحل عن برشلونة وينضم إلى إشبيلية

المواطن - محمد سمعه

توصل اللاعب الكرواتي إيفان راكيتيتش نجم برشلونة الإسباني، لاتفاق مع ناديه الجديد للانضمام له لمدة 3 سنوات، وذلك بعد مغادرة البارشا.

وقالت صحيفة “سبورت” الكتالونية اليوم الاثنين إن راكيتيتش سينضم لفريق إشبيلية الإسباني لمدة 3 سنوات حيث سيعلن البارشا رسميًا عن رحيله في الساعات القليلة المقبلة.

وكان البارشا قرر الاستغناء عن العديد من اللاعبين، وذلك من أجل تصحيح مسار الفريق بعد موسم 2019/2020 الكارثي، الذي لم يحقق فيه النادي الكتالوني أي بطولة.

وفي سياق آخر، أصبح الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة، قريبًا من أي وقت مضى للانتقال لـ صفوف نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، والعمل مع مدربه السابق في البارشا الإسباني بيب جوارديولا.

مانشستر سيتي يتحرك لضم ميسي

وقالت صحيفة “سبورت” الكتالونية المُقربة من برشلونة إن نادي مانشستر سيتي اتفق مع إحدى شركات الإعلان والدعاية على تجهيز مقطع مميز للنجم الأرجنتيني لنشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد الإعلان الرسمي عن ضمه من صفوف البارشا.

وأكدت “سبورت” على أن نادي مانشستر سيتي لا يريد إهدار الوقت ويرغب في تجهيز كل التفاصيل المتعلقة بضم البرغوث الأرجنتيني في وقت قياسي. رئيس الأرجنتين يتوسل ميسي لمغادرة برشلونة جدير بالذكر أن الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فيرنانديز، كان طلب من نجم البارشا، مغادرة النادي الكتالوني والعودة للدوري الأرجنتيني للعب في صفوف فريق نيو ويلز أولد بويز الأرجنتيني. وفي وقت سابق، وجهت رابطة الدوري الإسباني الممتاز ”لا ليجا” صدمة مُدوية للنجم الأرجنتيني وذلك بعد أن طلب الرحيل عن صفوف النادي الكتالوني. وكان النجم الأرجنتيني تقدم بطلب لإدارة برشلونة بالرحيل، بعد الخروج من موسم 2019/2020 بدون التتويج بأي بطولة كما أن اللاعب أراد الرحيل بسبب استمرار إدارة جوزيب بارتوميو في عملها داخل النادي.

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