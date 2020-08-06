رباعية الهلال تُهدد فيتوريا بأمر غير مُتوقع

المواطن - محمد سمعه

أصبح المدرب البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر، في موقف لا يُحسد عليه وذلك بعد الخسارة أمس الأربعاء من نادي الهلال بنتيجة 4-1 ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبات موقف نادي النصر صعبًا للغاية من حيث المنافسة على لقب الدوري، حيث اتسع الفارق بينه وبين الهلال المتصدر إلى تسع نقاط، وإذا خسر النصر الفرصة في التتويج بلقب دوري محمد بن سلمان للمحترفين، فقد تتم إقالة فيتوريا بنهاية موسم 2019/2020.

حقيقة تعرض النصر لـ ظلم تحكيمي في الديربي

وفي وقت سابق، كشف الخبير التحكيمي عبدالرحمن الزيد حقيقة تعرض نادي النصر لظلم تحكيمي ضد الهلال بعدم احتساب ركلتي جزاء له في ديربي الرياض، الذي انتهى أمس بفوز الهلال برباعية مقابل هدف، في الجولة الـ23 بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019/ 2020.

وقال الخبير التحكيمي في حديثه للقنوات الرياضية السعودية: “النصر له ركلة جزاء بالدقيقة الـ40، وذلك بعد جذب قميص عمر هوساوي من اللاعب كارلوس إدواردو، ولكن ركلة الجزاء الثانية للنصر التي كان العالمي يريدها في الدقيقة الـ18، ليست ركلة جزاء، والهلال أيضًا له ركلة جزاء صحيحة احتُسبت لـ جيوفنكو في الدقيقة الـ51”.

الحكم الفرنسي يلغي هدفًا لـ النصر

وكانت مباراة الهلال والنصر شهدت إلغاء الحكم الفرنسي لهدف سجله اللاعب بيتروس للنصر في الشوط الثاني، وذلك بسبب تسلل اللاعب جوليانو. وأصبح رصيد الهلال بعد الفوز 54 نقطة في صدارة دوري محمد بن سلمان للمحترفين، بينما تجمد رصيد النصر عند 45 نقطة في المركز الثاني.



