رحيل كارينيو بسبب تصريحه أم لسوء النتائج ؟!

المواطن - مروة نبيل

أثار رحيل المدرب الأوروغوياني دانييل كارينيو عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة بشكل مفاجئ حالة من الجدل حول السبب الحقيقي لهذا القرار.

وأعلن نادي الوحدة، اليوم الثلاثاء، عن إنهاء التعاقد مع المدرب الأوروغوياني، وذلك بعد توافق الطرفين على فسخ العقد بينهما بصفة ودية، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ولم يكشف نادي الوحدة في البيان الذي أصدره اليوم عن السبب وراء إقالة مدربه الأوروغوياني، مكتفيًا بإعلان رحيله وتعيين عيسى المحياني للإشراف الفني على الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم الحالي.

تصريح كارينيو المثير

وكان المدرب الأوروغوياني قد أثار حالة من الجدل بسبب تصريحه بعد مباراة النصر ضد الوحدة في الجولة الـ25 من دروي كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي انتهت بهزيمة فريقه بهدف دون رد.

وصرح المدرب الأوروغوياني بعد مباراة النصر ضد الوحدة قائلًا: “أنا سبق أن دربت النصر.. حكم المباراة يمنح الفاول للنصر من (قلبه) عكس الوحدة.. ولم يحترم لاعبي الوحدة.. يتحدث معهم ولا يتحدث مع لاعبي النصر”.

تراجع نتائج الوحدة

وتراجعت نتائج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة مع دانييل عقب استئناف النشاط الرياضي بعد جائحة كورونا، حيث خسر بثلاثية نظيفة أمام الشباب، وتعادل سلبيًا مع الرائد، وهُزم بهدف نظيف ضد النصر.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة المركز الخامس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 40 نقطة من الفوز في 13 مباراة والخسارة في 11 لقاءً، وتعادل في مواجهة واحدة.





شارك الخبر