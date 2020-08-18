رحيل مدرب أُحد وغلام بديلًا له

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي أُحد، اليوم الثلاثاء، عن رحيل يوسف عنبر عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم، بعد تراجع النتائج خلال الفترة الماضية.

رحيل يوسف عنبر:

وأشار النادي، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن مجلس الإدارة أنهى التعاقد بالتراضي مع يوسف عنبر، وتم تكليف مدرب فئة الشباب، أيوب غلام لقيادة الفريق الأول لكرة القدم.

وكان نادي أُحد قد تعاقد، في سبتمبر الماضي، مع يوسف عنبر لقيادة الفريق الأول لكرة القدم موسم 2019/ 2020، بعد إنهاء عقد التونسي طارق جرايا بالتراضي بين الطرفين، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

أُحد في دوري الدرجة الأولى:

ويُعاني أُحد من تراجع النتائج بعد استئناف دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى عقب جائحة كورونا، حيث خسر ضد القادسية بنتيجة 5/ 1، قبل أن يستعيد توازنه بالفوز على الجيل بثنائية، ولكنه سقط في فخ التعادل أمام التقدم.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم المركز الخامس في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى برصيد 54 نقطة، بالتساوي مع البكيرية صاحب المركز الرابع، وبفارق نقطتين عن القادسية ثالث الترتيب.





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