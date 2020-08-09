رد فعل غير متوقع من ترامب بعد تحدي مراسلة له 

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

تحدت مراسلة شبكة CBS News بالبيت الأبيض، بولا ريد، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مؤتمر صحفي أُعلن فيه عن إجراءات تنفيذية بشأن تخفيف فيروس كورونا.

وقالت بولا ريد: لماذا تستمر في القول إنك أسست قانون المحاربين القدامى في حين أنه من المعروف أن الرئيس السابق باراك أوباما هو أول من وقع عليه بالفعل، لقد رويت هذه الكذبة في 150 مناسبة قبل ذلك، فما الدافع وراء تكرار هذه الأكذوبة؟

وكان ترامب ادعى مرة أخرى أنه أول رئيس يحصل على الموافقة على برنامج اختيار المحاربين القدامى، مضيفًا: لقد حاولوا تجاوز ذلك لعقود وعقود وعقود ولم يكن هناك رئيس واحد قادر على القيام بذلك، وقد أنجزناه نحن.

وفي الواقع، كان الرئيس السابق باراك أوباما وقع على برنامج الاختيار Choice ليصبح قانونًا في عام 2014، وبموجبه تُغطي الحكومة نفقات رعاية المحاربين القدامى المؤهلين.

وما وقع عليه الرئيس الأمريكي الحالي في 2018 كان قانونًا عدل ووسع معايير الأهلية من برنامج الاختيار، لكنه ادعى مرارًا وتكرارًا أنه أسس القانون بنفسه بعد أن فشل الآخرون لمدة 50 عامًا.

رد فعل ترامب على تحدي المراسلة له:

وفي البداية، حاول رئيس الولايات المتحدة تجاوز بولا ريد، لكنها لم تتوقف عن تحديه، حيث قالت: قلت إنك أسست قانون المحاربين القدامى، لكن هذا تصريح كاذب يا سيدي، ما ردك؟

وفي رد فعل غير متوقع، صمت ترامب لبرهة ولم يستطع الإجابة عن السؤال، وفوجئ الجميع أنه استدار للخلف منسحبًا من المؤتمر قائلًا: حسنًا. شكرًا جزيلاً لكم جميعًا.

وبحسب شبكة CNN الأمريكية، لم يواجه أي صحفي ترامب أبدًا بشأن قانون المحاربين القدامى قبل أن تفعل ريد ذلك.

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