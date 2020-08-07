سقطة دبلوماسية هائلة.. ترامب يخطئ في اسم بلد آسيوي

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

أخطأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في لفظ اسم دولة تايلاند خلال خطابه في مصنع ويرلبول للغسالات في كلايد ولاية أوهايو يوم الخميس.

وقال رئيس الولايات المتحدة: قبل أربع أو خمس سنوات كان هذا المكان كارثة، في عام 2017، حصلت شركة ويرلبول على إعفاء من لجنة التجارة الدولية الأمريكية، حينها قام منافسونا الأجانب بنقل مصانعهم؛ وتحول الإنتاج إلى ثاغ لاند، وفيتنام، ثم كرر نفسه في محاولة منه لتصحيح اسم ثاغ لاند إلى تايلاند، قائلًا: مكانان، أنا أحب قادتهما كثيرًا، وهم تايلاند وفيتنام، لكنهما لن يستفيدا كثيرًا من وراء الولايات المتحدة بعد الآن.

وترامب الذي كان يتصبب عرقًا أثناء إلقاء خطابه في مصنع الغسلات ارتكب الخطأ الدبلوماسي الفادح بعد أيام من لفظه اسم منتزه يوسمايت الوطني بشكل خاطئ أيضًا.

وسبق وأن أخطأ رئيس الولايات المتحدة في كتابة كلمة هامبرغر، كما كتب اسم زوجته ميلانيا بشكل خاطئ في تغريدة له عبر تويتر.

أسئلة حول قدرات ترامب المعرفية:

ورفعت السقطة الأخيرة لـ ترامب، الأسئلة مرة أخرى حول قدرات الرئيس الأمريكي المعرفية، وكان سبق وأن صدر كتاب يحمل اسم عبقري متوازن للغاية، يتهم الرئيس الأمريكي، 74 عامًا، بكونه جاهلًا بشكل لا يصدق حتى أنه لا يعرف أين تقع الصين.

سجلات دونالد ترامب المالية من دويتشه بنك تكشف مفاجآت كبرى



