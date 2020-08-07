رسالتان من العيار الثقيل لـ النصر بعد البيان

المواطن - محمد سمعه

وجّه الناقد الرياضي والقانوني محمد الدويش رسالة مثيرة عن نادي النصر، وذلك بعد إصدار إدارة العالمي أمس الخميس بيانًا طالبت من خلاله، الاتحاد السعودي لكرة القدم بإعفاء الإسباني فيرناندو تريساكو من رئاسة لجنة الحُكام.

وغرّد الدويش عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “أمس كانوا يُغرّدون عن دعم النصر وما أسموه بالداعم الخفي، اليوم يعظون وعن التعصب ينهون وللتعقل يدعون، عليكم أنفسكم”.

أما الإعلامي والناقد الرياضي حسن عبدالقادر فوجّه رسالته للإدارة النصراوية والتي جاءت كالتالي: “للأحبة في النصر، إذا خسرت مباراة لا تخسر معها كل شيء”.

وأضاف عبدالقادر: “من يدعمون النادي من مالهم وليس لديهم تدخلات إدارية أو فنية يجب أن تُحافظوا عليهم أعرف أندية، لا يجدون من يُسدد قيمة معسكر في فندق”.

ردود نارية من رئيس النصر:

وفي وقت سابق، وجّه صفوان السويكت رئيس مجلس إدارة نادي النصر، عدة رسائل نارية وذلك عبر حسابه في “تويتر” تعقيبًا على الظلم التحكيمي الذي تعرض له أصفر العاصمة ضد الهلال أول أمس الأربعاء بالجولة الـ23 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكتب السويكت عبر حسابه أمس الخميس: ”بعد مشاهدة المباراة عدة مرات بهدوء، ولكونها مباراة مفصلية من الدوري الأغلى على قلوبنا، دوري الأمير محمد بن سلمان، فإن ما حدث لم يكن مجرد سوء تقدير من حكم، ما حدث كان ترصدًا مُخلًّا بميزان العدالة (من قبل VAR)”.

العالمي يريد المساواة بين الأندية:

وأضاف السويكت: “سبق أن طالبنا من خلال بيان سابق وخطابات إلحاقية بضرورة التصحيح وتدارك الأخطاء التحكيمية لحماية العدالة ونزاهة المنافسة! سنترقب في نادي النصر ما سيجري من تغيرات جادة لضمان تطبيق العدالة بسواسية لكل الأندية، نادي النصر وحقوقه وحقوق جماهيره أمانة في أعناقنا ولن نفرط فيها بإذن الله”.



