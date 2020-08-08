رسميًّا .. أندريا بيرلو مدربًا جديدًا لـ يوفنتوس حتى 2022

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، منذ قليل، عن تعاقده مع النجم الإيطالي أندريا بيرلو لتدريب الفريق الكروي الأول خلفًا للمدرب المُقال، الإيطالي ماوريسيو ساري.

وذكر الموقع الرسمي لنادي يوفنتوس عبر الإنترنت أن أندريا بيرلو سيكون مدربًا للبيانكونيري حتى 30 يونيو 2022.

نجاحات عديدة لـ مدرب يوفنتوس الجديد:

وحقق أندريا بيرلو العديد من النجاحات كلاعب كرة قدم، حيث فاز بكأس العالم مع منتخب إيطاليا في 2006، إضافة للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا مع نادي ميلان الإيطالي أعوام 2003 و2004 و2007، كما فاز بـ 4 ألقاب للدوري الإيطالي مع نادي يوفنتوس.

وكان نادي يوفنتوس الإيطالي اتخذ قرارًا بعد توديع دوري أبطال أوروبا 2020 بإقالة المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري من منصبه كمدرب للفريق الكروي الأول بالبيانكونيري.

وكان يوفنتوس فاز على نادي ليون الفرنسي بنتيجة هدفين مقابل هدف في إياب دور ثُمن النهائي في دوري أبطال أوروبا 2020، لكن الفوز بهذه النتيجة لم يكن كافيًا خاصة أن ليون فاز في فرنسا في مواجهة الذهاب بهدف دون رد، وتمكن من التأهل مستغلًّا الهدف الذي سجله في مرمى يوفنتوس في إيطاليا.

يوفنتوس يتخلص من ساري:

وقالت صحيفة ”أس” الإسبانية نقلًا عن صحف إيطالية: إن إدارة يوفنتوس قررت إقالة ساري بعد فقدان الفرصة في الذهاب بعيدًا في دوري أبطال أوروبا 2020. ولم ينجح ساري في تقديم أداء جيد مع يوفنتوس منذ تولي تدريب البيانكونيري في بداية موسم 2019/ 2020، حيث قدم البيانكونيري نتائج سيئة ولم يُقدم الأداء الفني المنتظر منه في العديد من المباريات خلال الموسم المنصرم، وذلك قبل توديع بطولة دوري أبطال أوروبا 2020.



