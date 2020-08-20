رقم سلبي تاريخي يُهدد الأهلي ضد الهلال

المواطن - مروة نبيل

يسعى الراقي للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز في مباراة الأهلي ضد الهلال اليوم، لتجنب رقم سلبي تاريخي ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

الأهلي يُعاني ضد الهلال

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الأهلي خسر آخر 3 مباريات على التوالي ضد الهلال في الدوري السعودي للمحترفين.

وأضافت شبكة الإحصائيات الشهيرة، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي طوال تاريخ مشاركاته في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، لم يخسر في 4 مباريات متتالية ضد الهلال.

مباراة اليوم

ويلعب الفريقان اليوم في ختام منافسات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

ويسعى الراقي لمصالحة جماهيره بعد الهزيمة في الجولة الماضية وتحقيق الفوز في مباراة اليوم، فيما يطمح الهلال لمواصلة سلسلة انتصاراته، أملًا في التتويج باللقب مبكرًا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وينفرد الزعيم بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 60 نقطة وبفارق 9 نقاط عن النصر الوصيف، وذلك قبل مباراة اليوم، فيما يحتل الراقي المركز الثالث برصيد 43 نقطة.





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