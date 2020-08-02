ريهام سعيد في فيديو متداول: 6 شباب تحرشوا بي وأولادي

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عادت الإعلامية المصرية المثيرة للجدل ريهام سعيد إلى الواجهة مجددًا لكن هذه المرة عبر مقطع فيديو تشتكي فيه التنمر والتحرش الجنسي .

تفاصيل واقع التحرش ترويها ريهام سعيد

وفي مقطع الفيديو الذي نشرته ريهام سعيد قالت إن 6 من الشباب التقوا بها وأبنائها على شاطئ البحر الأحمر في إحدى القرى السياحية وطلبوا منها صورة تذكارية لكنها رفضت فعايروها بأنها “رد سجون” في إشارة إلى حبسها على ذمة إحدى القضايا.

استغاثة بالأمن المصري

وأضافت سعيد قائلةً في مقطع الفيديو المتداول: “لقد تم حبسي احتياطياً لمدة 30 يوما، ولم أفكر في الهرب بل احترمت القانون. وقضيت حياتي في خدمة الوطن من خلال عملي. والقضاء النزيه أنصفني”. وأشارت إلى أنها ستتقدم ببلاغ رسمي لقسم الشرطة في “مارينا” لاتخاذ الإجراءات اللازمة مع هؤلاء الشباب.

قصة سجن ريهام سعيد

ودخلت ريهام سعيد سجن النساء بالقناطر الخيرية، جنوبي القاهرة في يناير 2018 وذلك عقب قرار النيابة المصرية إحالتها إلى محكمة الجنايات، لاتهامها بارتكاب جريمة التحريض على خطف الأطفال والاتجار بالبشر.

واستمرت محاكمة ريهام سعيد عدة أسابيع إلا أنها حصلت على البراءة بعد أن نفت عن نفسها التهمة وحملت فريق إعداد برنامجها المسؤولية كاملة عن محاولة خطف الأطفال.

من هي ريهام سعيد ؟

هي مذيعة ومقدمة برامج وممثلة مصرية، ولدت في (28 مارس 1975م )، شاركت في العديد من المسلسلات التلفزيونية.

بدأت حياتها المهنية مذيعة ببرنامج «صبايا» بإحدى القنوات الفضائية ورغم الانتقادات الكثيرة والعديدة التي لاقتها وتعرضت لها إلا أنها لم تتوقف واستمرت في تقديم المواضيع الشائكة والساخنة، وكان لحضورها أثر في دخولها عالم الدراما التلفزيونية عام 2005 بمسلسل المرسى والبحار ثم مسلسل مسك الليل عام 2008 .

شاركت الممثل أحمد بدير بطولة مسرحية “مرسي عاوز كرسي” وقامت بتأدية دور الفتاة الصعيدية بمسلسل شارع عبدالعزيز مع الممثل عمرو سعد وشاركت في مسلسل الشك مع الممثلة مي عز الدين، ولها مسلسل “قلوب” مع الممثلة علا غانم ومسلسل ابن حلال في رمضان 2014.



