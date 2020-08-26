زوجة تطلب الطلاق: لا نتشاجر مطلًقا ويطبخ لي !

المواطن - متابعة

رفعت سيدة هندية دعوى قضائية تطلب فيها الطلاق من زوجها بعد 18 شهرًا فقط على زواجها منه، لسبب غريب، دفع القاضي إلى رفض الدعوى ومنح الزوجين مهلة إضافية للتفاهم ومراجعة الأمور بينهما.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة ذا تريبيون، فإن الزوجة طلبت الطلاق من زوجها بسبب حبه المُفرط لها، وبسبب أنهما لا يتشاجران مطلقًا، قائلة إنه لا يرفع صوته عليها ولو لمرة واحدة.

وادعت أن حُب زوجها يخنقها مما جعلها فريسة للتوتر والحزن، وفقًا للعربية نت.

وأضافت الزوجة في أوراق القضية: زوجي رجل مثالي، لا يصرخ في وجهي ولا يتشاجر معي مطلقًا، بل إنه يطبخ لي ويساعدني في أداء الأعمال المنزلية وهذا لا يجعلني سعيدة.

وتابعت الزوجة: أشعر بالاختناق بالمعيشة في هذه البيئة المثالية.

وبحسب الصحيفة، فقد رفض القاضي في المحكمة الشرعية طلب الطلاق ووصفه بأنه “تافه”، فيما قال زوج المرأة إنه يحب زوجته ولا يريد إلا إسعادها، كما طلب من المحكمة الشرعية رد الدعوى ورفض الطلب، وهو الأمر الذي قام به القاضي، حيث طلبت المحكمة من الزوجين حل المسألة بشكل متبادل بينهما.





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