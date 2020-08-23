سؤال المليون دولار من هو المريض صفر بـ كوفيد-19 في ووهان ؟

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

أثارت هيئة الأبحاث الصحية الرائدة في الحكومة الأمريكية سلسلة من الأسئلة التي زادت من المخاوف بشأن أصول جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) وأنشطة المختبر الصيني المخول بالتحقيق في الأمراض الحيوانية.

وسألت المعاهد الوطنية للصحة عما إذا كان كوفيد-19 هو المرتبط بوفاة ثلاثة من عمال المناجم قبل 8 سنوات، وعما إذا كان المختبر شديد الحراسة في ووهان يمتلك عينات من الفيروس قبل تفشي الوباء في أواخر العام الماضي.

والمعاهد الوطنية للصحة هي هيئة الأبحاث الطبية الرئيسية في واشنطن، ويرأسها فرانسيس كولينز، أحد أفضل علماء الوراثة في العالم، تم تعيينه من قبل باراك أوباما واستمر في فترة دونالد ترامب، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

سؤال المليون دولار:

أما سؤال المليون دولار الذي طالبت الوكالة بمعرفته كان عن المريض صفر، أول من أُصيب بالفيروس في ووهان، حيث إن الصين تمكنت من تحديد العديد من عوامل التفشي، وتتمتع بالإمكانات اللازمة لتحديد الرجل الأول وراء انتشار العدوى، ورغم مرور نحو عام كامل منذ انتشار كورونا المستجد في ووهان، تزعم البلاد أنها لم تحدد هويته بعد.

كما طالبت الوكالة أيضًا بتفسير الاختفاء الواضح لعالمة في المختبر يُشاع أنها كانت المريض صفر نفسه، وهي هوانغ يانلينج التي عملت في معهد ووهان ولكن تم حذف وجودها في المختبر.

وتم التعرف على الباحثة الشابة على وسائل التواصل الاجتماعي على أنها المريض صفر وذلك بعد وقت قصير من تفشي الفيروس في ووهان، لكن نفى المعهد أنها تعرضت لأي ضرر مصرًا على أنها تركت المكان لاستكمال الدراسة في جزء آخر من الصين.

كما تساءلت الوكالة أيضًا عما إذا كان قد تم وضع حواجز على الطرق حول معهد ووهان لعلم الفيروسات بين 14 و19 أكتوبر من العام الماضي، وما السبب وراء ذلك؟

وتؤجج الأسئلة الشكوك المتزايدة بشأن تستر الصين حول حقيقة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وكيفية تفشي الوباء.

وقال أحد الخبراء الطبيين المقيمين في الولايات المتحدة: يبدو أن خبراء المعاهد الوطنية للصحة لم يعودوا يتجاهلون سيناريوهات هروب الفيروس من المختبر أو يتعاملون معها على أساس أنها من نظريات المؤامرة.

وتابع أن الوكالة تولي انتباهًا خاصًا بشأن ما إذا كان الموظفون احتفظوا بـ سارس-كوف -2 قبل ديسمبر 2019، مطالبين بعينة من الفيروس الموجود لتحديد الشفرة الجينية.

وكان المسؤولون الصينيون قد سعوا إلى إلقاء اللوم على سوق ووهان الذي يبيع الحيوانات البرية، كمصدر لتفشي المرض لكن أثبتت سلسلة من الدراسات والأبحاث العلمية أنه لم يكن مصدر الفيروس.

وتسببت مجموعة من الميزات غير العادية في فيروس كوفيد-19 في حيرة العلماء؛ إذ إنهم وجدوا أنه متكيف بشكل فريد لإصابة البشر، بحسب ما نشر نيكولاي بتروفسكي، أستاذ الطب في جامعة فليندرز في أديلايد، ورئيس فريق من الباحثين في مجال اللقاحات.

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