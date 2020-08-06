سبب غضب لينجارد من مدرب مانشستر يونايتد

المواطن - مروة نبيل

كشف نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، جيسي لينجار سبب غضبه خلال مباراة فريقه ضد لاسك لينز ضمن منافسات بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

مانشستر يونايتد

ولعب مانشستر يونايتد ضد لاسك لينز النمساوي بالأمس على ملعب “أولد ترافورد”، ضمن منافسات إياب دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، ونجح في الفوز بنتيجة 2/1، سجلهم لينجارد وأنتوني مارسيال.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد قد فاز ذهابًا خارج ملعبه على لاسك لينز بخماسية نظيفة، ليتأهل إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي بنتيجة 7/1 بمجموع المباراتين، ويواجه كوبنهاجن الدنماركي.

غضب لينجارد في الدوري الأوروبي

وفسر لينجارد سبب غضبه قائلًا: “أحصل بالطبع على ثقة من الأهداف، أردت إضافة أهداف أخرى هذا الموسم، آمل أن أتمكن من الاستمرار على ذلك في بقية منافسات بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم”.

وأضاف “سبب الغضب أثناء الاستبدال؟ كنت أستمتع باللقاء، كما أنني أستمتع بمباريات كرة القدم. شعرت أنني قادر على تسجيل المزيد اليوم، لكن من الواضح أنه قرار المدير الفني سولشاير، وأنا أتقبل ذلك.”

واختتم تصريحاته لقناة “بي تي سبورت” “عندما لا تكون في الحالة الذهنية الصحيحة، فإن كرة القدم تأخذ عقلك بعيدًا عن كل شيء. أحب لعب كرة القدم واللعب ليونايتد”.

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