سبب غياب مايكون عن ديربي الرياض

المواطن - مروة نبيل

كشف رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، سبب غياب نجم النصر، البرازيلي مايكون عن ديربي الرياض الأخير، مشبهًا في الوقت ذاته انتقادات رئيس العالمي، صفوان السويكت برئيس نادي برشلونة الإسباني، جوسيب ماريا بارتوميو.

غياب مايكون واعتراض النصر:

وكان اللاعب البرازيلي قد غادر إلى تركيا، قبل أن يعود منذ عدة أيام، بعدما نجح نادي النصر في الحصول على خدماته بشكل نهائي من صفوف غلطة سراي، ليغيب عن الديربي بسبب الحجر الاحترازي.

وكان العالمي قد أصدر بيانًا ناريًّا لـ الاتحاد السعودي لكرة القدم ردًّا على الأخطاء التحكيمية التي تعرض لها العالمي ضد الهلال، فيما أبدى السويكت استنكاره عبر حسابه الخاص على “تويتر”، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الحجر الاحترازي السبب:

وقال المسحل عن سبب عدم مشاركة مايكون في ديربي الرياض: “أي شخص يقدم إلى السعودية في الفترة الحالية يوقع على تعهد بالتزامه بالحجر 7 أيام، بحسب إجراءات وقاية”.

وأضاف: “عدد من الحكام أنهوا 6 أيام من الحجر قبل بداية الجولة ليأتي الرفض من “وقاية” بعدم إشراكهم حتى إنهاء الأيام المطلوبة، بالإضافة إلى عدم قدرة الفرنسي هيرفي رينار، مدرب المنتخب السعودي، على حضور مباريات الجولة بسبب توقيعه على التعهد نفسه”.

انتقادات السويكت تشبه رئيس برشلونة:

أكد المسحل، خلال تصريحاته لـ”العربية”، أن الجهات المسيئة للمنظومة الرياضية ستحال إلى اللجنة المعنية، مؤكدًا أن انتقادات السويكت تجاه “تقنية الفيديو” تشابه انتقادات رئيس برشلونة الإسباني.

وواصل المسحل تصريحاته قائلًا: “الاتهامات التي تمس الاتحاد السعودي لكرة القدم سيتخذ بشأنها الإجراء القانوني اللازم، والمسيئين للمنظومة الرياضية سيحالون إلى اللجان المعنية”.



