سجلات دونالد ترامب المالية من دويتشه بنك تكشف مفاجآت كبرى

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

كشف المدعون العامون في نيويورك عن حصولهم على سجلات دونالد ترامب المالية من دويتشه بنك، حيث يخطط المدعي العام للولاية للإعلان عن مفاجآت كبرى على حد قوله.

وأفادت صحيفة نيويورك تايمز، نقلًا عن أربعة أشخاص مطلعين بالتحقيق أن مكتب النائب العام لمنطقة مانهاتن، سيروس ر. فانس، أرسل مذكرة استدعاء في العام الماضي إلى دويتشه بنك؛ كجزء من تحقيقه في تعاملات ترامب التجارية.

وامتثل البنك لأمر الاستدعاء، وسلم السجلات بما في ذلك البيانات المالية التي أعطاها ترامب للبنك عندما كان يقترض المال، على حد قول اثنين من مصادر الصحيفة.

كما استدعى النائب العام في نيويورك، ليتيتيا جيمس، البنك لتسليمها السجلات المتعلقة بـ دونالد ترامب العام الماضي.

وقال مكتب النائب العام، ليتيتيا جيمس، إنها ستلقي إعلانًا وطنيًا كبيرًا اليوم الخميس الساعة 11:30 صباحًا بالتوقيت الأمريكي أي نحو الساعة 6:30 مساءً بتوقيت المملكة.

سلوك منظمة دونالد ترامب:

وذلك بينما قال سيروس فانس إن استدعاء قرارات ترامب الضريبية كان جزءًا من تحقيق في سلوك إجرامي واسع النطاق ومطول من منظمة ترامب، ويتضمن ذلك الاحتيال المصرفي، وغسل الأموال المحتمل في صفقات العقارات الأمريكية.

وكان المدعي العام في مانهاتن بدأ التحقيق العام الماضي بعد أن أخبر المحامي الشخصي السابق لترامب، مايكل كوهين، الكونغرس أن الرئيس يمارس أعمالًا مضللة مع شركائه ومسؤولي الضرائب.

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