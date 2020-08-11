سعود الصرامي: مايكون لا يُعوض

المواطن - مروة نبيل

أشاد المتحدث الرسمي باسم نادي النصر سعود الصرامي بالإمكانيات الفنية والبدنية التي يتمتع بها نجم الفريق الأول لكرة القدم، البرازيلي مايكون بيريرا.

مايكون لا يُعوض

ونشر الصرامي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لمدافع الأصفر، وعلق قائلًا: “يمثل البرازيلي مايكون ثقلًا فنيًا هائلًا في خط دفاع النصر لما يملكه من مواصفات لها تأثيرها المباشر على زملائه في العالمي”.

وتابع تغريدته قائلًا: “استخلاص الكرات بهدوء، دقة التمرير الطويل والقصير، واستخراج هجمات الفريق المنافس بأسهل الأساليب ثم صناعة الكرة لفريقه.. باختصار مايكون لا يُعوض”.

وكان المدافع البرازيلي قد غاب عن ديربي الرياض في الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والذي خسره فريقه بنتيجة 4/1، بسبب خضوعه لحجر احترازي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وعاد اللاعب البرازيلي للمشاركة بشكل أساسي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد أبها بالأمس، وظهر بشكل مميز، ليُساهم في فوز العالمي بهدفين دون رد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

النصر في دوري محمد بن سلمان

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر رصيده إلى 48 نقطة ليعزز تواجده في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما يتصدر الهلال الترتيب برصيد 57 نقطة.



