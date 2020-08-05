دوري محمد بن سلمان.. مايكون يغيب عن ديربي الرياض

المواطن - مروة نبيل

تأكد غياب مدافع العالمي، البرازيلي مايكون عن ديربي الرياض بين النصر والهلال اليوم، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

مايكون يغيب

وأكد حساب برنامج الحصاد الرياضي المذاع على قناة “24 الرياضية” الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن المدافع البرازيلي لن يتمكن من المشاركة في ديربي الرياض اليوم.

وذكر في تغريدة عبر “تويتر”، قبل قليل: “خاص.. أبلغت ادارة نادي النصر مدرب الفريق روي فيتوريا منذ لحظات عدم الاعتماد على المدافع مايكون بيريرا في لقاء اليوم أمام الهلال وإخراجه من القائمة الأساسية”.

وكان مايكون قد غادر إلى تركيا، قبل أن يعود منذ عدة أيام، بعدما نجح نادي النصر في الحصول على خدماته بشكل نهائي من صفوف غلطة سراي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويخضع المدافع البرازيلي لفترة الحجر الاحترازي حاليًا، نظرًا لعودته من تركيا مؤخرًا، وذلك على الرغم من خضوعه لأكثر من مسحة طبية وتأكد سلبية عينته من فيروس كورونا المستجد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ديربي الرياض

ويُقام ديربي الرياض اليوم، على استاد الملك فهد الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي أُطلق عليها اسم جولة عيدنا عيدين احتفاءً بشفاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 51 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني.



