سلسلة عدوى كورونا .. شخص يصيب 13 وأحدهم ينقل الفيروس لـ8

المواطن - الرياض

عدوى كورونا هي أخطر ما يمكن أن يترتب على التجمعات العائلية أو غير العائلية حيث يمكن لشخص واحد أن ينقل العدوى إلى العشرات وكل واحد منهم بدوره يمكنه نقل العدوى إلى العشرات؛ ولهذا السبب اجتهدت الدولة لمنع التجمعات ووضع غرامات على المخالفين، لكن هناك من يضرب بهذه الإجراءات عرض الحائط.

سلسلة عدوى كورونا

وكشفت وزارة الصحة اليوم عن حلقة جديدة في سلسلة انتقال العدوى عن طريق المخالطة حيث تسبب أحد الأشخاص في نقل العدوى إلى 13 في تجمع عائلي بعدما تراخي في فحص كورونا بعدما شعر بأحد أعراض كوفيد 19 ومن ثم نقل شخص آخر من الـ13 المصابين العدوى إلى 8 أشخاص في تجمع آخر.

عقوبات التجمعات المخالفة

وفي وقت سابق نشرت وزارة الداخلية تفاصيل عقوبات التجمعات العائلية وغير العائلية المخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تطبقها المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتراوحت العقوبات ما بين 10 آلاف – 100 ألف ريال بحسب نوع المخالفة وعدد المخالفين كما تم النص على مضاعفة العقوبات حال تكرارها مع إغلاق المنشآت وإحالة المسؤول إلى النيابة العامة.

كما تم تخصيص وحدات أمنية لضبط التجمعات بجميع صورها وأشكالها وأماكن حدوثها سواءً داخل الأحياء أو المدن أو خارجها، إضافة إلى الجهات المشرفة على منشآت القطاع الخاص.



