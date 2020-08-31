سلمان الفرج لا يعرف الخسارة عندما يُسجل

المواطن - مروة نبيل

يُعد سلمان الفرج واحدًا من أبرز لاعبي الهلال والمنتخب السعودي الأول لكرة القدم خلال السنوات الأخيرة، في ظل المستوى المميز الذي يُقدمه؛ والخبرات الكبيرة التي يتمتع بها.

سلمان الفرج لا يخسر

ويملك سلمان الفرج رقمًا مميزًا في مسيرته مع الهلال والمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، والتي تتجاوز الـ10 سنوات، حيث إنه لا يخسر أي مباراة عندما يسجل فيها، وذلك وفقًا لـ”دوري بلس”.

ونجح سلمان الفرج في تسجيل 30 هدفًا خلال 28 مباراة مع الهلال والأخضر، ولم يخسر في أي مواجهة، حيث تمكن من تحقيق الفوز في 26 لقاءً، وانتهت مواجهتين فقط بالتعادل.

وسجل الفرج صاحب الـ31 عامًا، 24 هدفًا بقميص الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، فيما أحرز 6 أهداف مع المنتخب السعودي، ومن أبرزها هدفه في شباك مصر بنهائيات كأس العالم 2018.

الهلال هذا الموسم

وتمكن الفرج من تحقيق لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم مع الهلال قبل جولتين على نهاية المسابقة المحلية، وذلك بعد فوزه على الحزم في الجولة الماضية، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).







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