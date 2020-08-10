شاهد.. السينما تعود لحفر الباطن بعد غياب 45 عاماً

المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

بعد غياب 45 عاماً يبدأ أول دار عرض للسينما في محافظة حفر الباطن فتح أبوابه يوم الخميس المقبل لاستقبال المرتادين في 8 صالات عرض، بالإضافة إلى سوق السينما الذي يضم مطعماً وكوفي شوب بالإضافة إلى عدة أركان لبيع المنتجات.

ويأتي ذلك وفقاً للاتفاقية التي وقعتها شركة الترفيه للتطوير والاستثمار المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة مع شركة إيه أم سي (ACM) لإدارة دور السينما التابعة لها في المملكة والتي تعد أكبر مقدّم ومالك لخدمات دور السينما في العالم.

يذكر أن السينما كانت تعرض قديماً في محطات خط أنابيب البترول التابلاين ، الذي تم إنشاؤه عام 1948م، ومن ضمن المحطات محطة القيصومة التي تم إيقاف العمل بها عام 1975م والتي تقع على بعد 15 كيلو شرق حفر الباطن .

وفي حديث خاص لـ “المواطن” قال رئيس مجلس إدارة النادي الأدبي بمنطقة الحدود الشمالية ماجد بن صلال المطلق إن السينما أوقفت بعد إيقاف العمل عام 1975 م في المحطات الرئيسية لخط التابلاين وهي مدينة القيصومة ورفحاء وبدنه وطريف .

وأضاف المطلق: قامت شركة التابلاين بإنشاء أربع محطات رئيسية هي القيصومة ورفحاء وبدنه وطريف ، ولكثرة عُمالها الأجانب فقد قامت الشركة بتأسيس قاعات للسينما في محطاتها الرئيسة الأربع وذلك منذ بداية أعمالها في المنطقة، وقامت بتجهيزها بكل ما تحتاجه من لوازم العرض لترفيه العاملين فيها الذين يسمح لهم ولمن يصطحبونهم معهم لمشاهدة العروض .

وأشار المطلق إلى أنه كان يعرض فيها الأفلام والبرامج الثقافية وتعرض الأفلام على فترتين الأولى من السادسة مساءً وحتى الثامنة مساء والثانية من الثامنة مساءً حتى العاشرة مساءً، وتعرض فيها أفلام حصلت على جوائز عالمية مثل فيلم “ذهب مع الريح” .



