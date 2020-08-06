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حريق بعدد من البركسات في ساحة محطة قطار الحرمين بالسليمانية

حريق بعدد من البركسات في ساحة محطة قطار الحرمين بالسليمانية

2020/08/06
الساعة 9:24 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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حريق بعدد من البركسات في ساحة محطة قطار الحرمين بالسليمانية
المواطن - جدة

باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة، مساء اليوم، حريقًا اندلع في عدد من البركسات في ساحة محطة قطار الحرمين بالسليمانية.

 

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها في “تويتر”: “يباشر الآن مدني جدة حريقًا اندلع في عدد من البركسات متخذة كمكاتب إدارية بمساحة (٢٠*٦٠) في ساحة محطة قطار الحرمين بالسليمانية.

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، أن لم يتم تسجيل أي إصابات حتى الآن.




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