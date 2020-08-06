حريق بعدد من البركسات في ساحة محطة قطار الحرمين بالسليمانية

المواطن - جدة
باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة، مساء اليوم، حريقًا اندلع في عدد من البركسات في ساحة محطة قطار الحرمين بالسليمانية.
#يحدث_الان
الدفاع المدني بـ #جدة يباشر حريقًا اندلع
في بركسات تابعة لمحطة #قطار_الحرمين
بالسليمانية
.. لازالت الفرق تعمل على إطفاء الحريق
دون تسجيل إصابات حتى الآن pic.twitter.com/52sMWqSQYZ
— إمارة منطقة مكة (@makkahregion) August 6, 2020
وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها في “تويتر”: “يباشر الآن مدني جدة حريقًا اندلع في عدد من البركسات متخذة كمكاتب إدارية بمساحة (٢٠*٦٠) في ساحة محطة قطار الحرمين بالسليمانية.
وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، أن لم يتم تسجيل أي إصابات حتى الآن.
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