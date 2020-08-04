شاهد لحظة وقوع انفجار بيروت .. دمار هائل وسقوط مئات الجرحى

المواطن - متابعة

هز انفجار ضخم العاصمة اللبنانية بيروت، فيما شوهدت ألسنة اللهب وأعمدة الدخان تتصاعد في السماء من مسافات بعيدة.

ونقلت قناة العربية عن مراسلها في بيروت القول إن هناك مئات من الجرحى سقطوا جراء هذا الانفجار، فيما لم يتم الكشف بعد عن سببه أو الجهة المسؤولة عنه.

وذكرت تقارير أن موقع الحادث داخل مرفأ بيروت، وتحديدًا في مخزن للمفرقعات، وتسبب الانفجار الهائل في أضرار بزجاج المباني في معظم أنحاء بيروت.

ويأتي الانفجار قبيل صدور الحكم، الجمعة، في اغتيال رفيق الحريري رئيس وزراء لبنان في 2005.



