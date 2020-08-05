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شرطة تبوك تغرم 189 مخالفًا لعدم ارتدائهم الكمامة

شرطة تبوك تغرم 189 مخالفًا لعدم ارتدائهم الكمامة

2020/08/05
الساعة 8:48 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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شرطة تبوك تغرم 189 مخالفًا لعدم ارتدائهم الكمامة
المواطن - واس

أعلنت شرطة منطقة تبوك، مساء اليوم الأربعاء، أنه تم تغريم 189 مخالفاً لعدم ارتدائهم الكمامة.

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك، بأنه بناء على توصيات لجنة النظر في مخالفات الأحكام والعقوبات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس کورونا المستجد، فقد تم إيقاع العقوبات المقررة لمخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة الجائحة بحق (189) مخالفاً لعدم ارتدائهم الكمامة.

وأضاف المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك أنه تم تغريم كلٍ منهم مبلغ (1000) ريال.

 




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