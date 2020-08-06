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صور.. الشبرية مهنة شاقة في الحرم المكي انقرضت منذ سنوات
العربات الكهربائية والكراسي المتحركة أغنت عنها

صور.. الشبرية مهنة شاقة في الحرم المكي انقرضت منذ سنوات

2020/08/06
الساعة 3:30 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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صور.. الشبرية مهنة شاقة في الحرم المكي انقرضت منذ سنوات
المواطن - الرياض
العناوين الفرعية إخفاء
1 تاريخ الشبرية في الحرم المكي
2 أصل كلمة الشبرية

أعادت دارة الملك عبدالعزيز اليوم نشر بعض المعلومات التي قد لا يعرفها البعض عن الشبرية التي تعد من تراث مكة المكرمة القديم.

تاريخ الشبرية في الحرم المكي

وقالت الدارة في إنفوجرافيك عبر تويتر إن الشبرية وجدت منذ ثلاثة قرون تقريباً، وهي عبارة عن خشبة مثل السرير لنقل العاجزين عن الطواف والسعي في الحج والعمرة، ويحملها رجلان على عاتقيهما من أهل مهنة “الشِّبْريَّة”.

أصل كلمة الشبرية

وتابعت الدارة أن أصل الكلمة فقد أتت من التشبير الذى يشبرون به أهل هذه المهنة عند صناعة السرير، وذلك لتقدير أحجام الناس الذين سيحملون عليه، ويُستعان عند صناعته بأخشاب قوية مثل الجاوي الأحمر بطريقة تلائم أحجام جميع الناس، ويقوم النجارون بربط الحبل على مربعها لتخفيف السرير عند الحمل.

الشبرية

 

وأضافت الدارة أن أهل “الشِّبْريَّة” يوجدون في الصفا، وتحت جبل أبي قيس، وكانوا يرصون أسرتهم في صفوف ملاصقة للمسجد الحرام، ويرتدون ما يسمى “قمواً” وهي عبارة عن قطعة قماش كبيرة يلفونها مثل كور العمامة، ويضعونها على رؤوسهم لتخفيف ثقل الحمل عليهم.

ولفتت إلى أن أهل “الشِّبْريَّة” كان لهم شيخ يعهد إليه بشؤون المهنة من ترتيب وتنسيق الحمل أو تأجير السرر، مضيفة أن “الشِّبْريَّة” اندثرت في وقتنا الحاضر بعد أن حلت العربات الحديثة مكانها.




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