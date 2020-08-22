صور.. حرائق الغابات بكاليفورنيا تشتعل في 560 بؤرة

تشهد ولاية كاليفورنيا الأمريكية حاليا ما يمكن وصفه بأنه أكبر حرائق الغابات في تاريخ الولاية حيث تسببت حتى الآن في مقتل 6 أشخاص على الأقل وتدمير قرابة 500 مبنى.

اتساع رقعة حرائق الغابات

واتسعت رقعة مئات من الحرائق المستعرة في وسط وشمال ولاية كاليفورنيا إلى أكثر من مثليها يوم الجمعة لتصبح من بين الأكبر في تاريخ الولاية وتهدد مدنا صغيرة في مسار ألسنة اللهب.

وأسفرت الحرائق حتى الآن عن مصرع 6 أشخاص على الأقل وإصابة 43 من رجال الإطفاء والمدنيين، بينما دمرت النيران أكثر من 500 منزل ومبنى.

560 حريقاً بالتزامن

وقال حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم إن طواقم الدفاع المدني تكافح 560 حريقاً في أنحاء الولاية بعضها اندلعت نتيجة صواعق،‭ ‬مشيرا إلى أنها تضغط على الموارد صوب نقطة الانهيار مع سعيه إلى تعزيزات من كندا واستراليا، بحسب ما ذكرت رويترز.

ووصف نيوسوم، عضو الحزب الديمقراطي، الحرائق خلال إفادة صحفية بأنها “لحظة مميتة”، ودعا السكان إلى تنفيذ أوامر الإجلاء.

أكبر الحرائق في تاريخ الولاية

وتحولت حرائق الغابات في شمال ولاية كاليفورنيا لتصبح واحدة من أكبر الحرائق في تاريخ الولاية، الأمر الذي أجبر الآلاف على الفرار، فيما دمرت الحرائق مئات المنازل والمباني الأخرى مع بدء وصول التعزيزات لمساعدة رجال الإطفاء المنهكين.

واشتعلت الحرائق في ظل موجة حرارة قياسية تجتاح كاليفورنيا منذ الجمعة قبل الماضية نتجت عن ارتفاع الضغط الجوي فوق الجنوب الغربي الأمريكي.