ضبط يمني يدير شقتين لعلاج المخالفين بحوزته 800 ألف ريال في الرياض

المواطن - واس

تمكنت شرطة الرياض من ضبط شقتين سكنيتين يديرهما وافد يمني ثبت تورطه باتخاذ إحداهما مقراً لعيادة طبية لعلاج العمالة الوافدة ومخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

وصرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهة المختصة بشرطة المنطقة تمكنت – بفضل الله – من ضبط شقتين سكنيتين في حيي الوزارات والناصرية وسط مدينة الرياض يديرهما وافد يمني الجنسية في العقد السادس من العمر، ثبت تورطه باتخاذ إحداهما مقراً لعيادة طبية لعلاج العمالة الوافدة ومخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود معظمهم من الجالية الأثيوبية، فيما تحتوي الشقة الأخرى على أكثر من (30,000) عبوة لأدوية ومستلزمات طبية ، تحصل عليها بطرق غير نظامية من إحدى شركات الأدوية الطبية، وعثر بداخلها على مبلغٍ مالي جاوز (800,000) ريال و (26) جواز سفر أجنبي، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالته إلى النيابة العامة.





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