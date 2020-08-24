عاملان يُحركان الاتحاد لرد الاعتبار ضد الفيحاء

المواطن - محمد سمعه

يخوض نادي الاتحاد مباراة غاية في الأهمية ضد نادي الفيحاء اليوم الاثنين، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويسعى العميد للفوز وتحقيق النقاط الثلاث، وذلك للابتعاد شيئًا فشيئًا عن خطر الهبوط لدوري الدرجة الأولى.

الاتحاد سيرد الدين

ويهدف العميد للفوز على الفيحاء، وذلك من أجل سببين حيث أولهما هو الثأر ورد الاعتبار من خسارة الذهاب من الفيحاء برباعية مقابل هدف، والسبب الثاني هو الوصول للمركز الحادي عشر في جدول الترتيب، مما يعني أن العميد في أمان وبعيد عن الهبوط.

وكان العميد تعادل مع الفيصلي يوم الأربعاء الماضي بهدف لكل فريق في الجولة السادسة والعشرين، حيث يفكر أبناء المدرب فابيو كاريلي في تحقيق الفوز والنقاط الثلاث لإرضاء الجماهير.

ويستعد العميد للتخلي عن اللاعب الإيفواري ويلفريد بوني، وذلك بسبب إصاباته المتكررة، كما سيوافق العميد على رحيل اللاعب المغربي كريم الأحمدي إلى نادي تيفنتي الهولندي بفترة الانتقالات الصيفية.

ويحتل نادي الاتحاد حاليًا المركز الثاني عشر في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 27 نقطة وبفارق نقطتين عن نادي الفيحاء صاحب المركز الـ11.

جدير بالذكر أن العميد، كان فاز بلقب كأس الملك في صيف 2018 على حساب الفيصلي، ولكنه خسر الفرصة في التتويج باللقب للموسم الثاني على التوالي، بعد الخسارة من التعاون صيف عام 2019.





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