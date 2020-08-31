عسيري يودع الأهلي ويحلم بالإنجازات مع النصر

المواطن - مروة نبيل

ودع عبدالفتاح عسيري جماهير النادي الأهلي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، متمنيًا تحقيق إنجازات جديدة مع النصر.

عسيري يودع الأهلي:

وكان عبدالفتاح قد أعلن أن مباراته مع الأهلي ضد الشباب في الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هي الأخيرة له بقميص الراقي، مؤكدًا أنه لم يتخاذل طوال مسيرته مع الفريق، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وقال: “الوفاء هو ديدن مدرج الأسود عشاق النادي الأهلي فلطالما غمروني بمحبهم وحفاوتهم وتحفيزهم على تقديم جُل ما أملك من إمكانات في المستطيل الأخضر فلهم الشكر الجزيل ولكافة الإدارات التي تعاقبت علي في القلعة ولزملائي اللاعبين وكل المدربين الذي أشرفوا على تدريبي.. دعواتكم لي بالتوفيق”.

إنجازات جديدة مع النصر:

وقام عبدالفتاح عسيري بتغيير صورته الشخصية على “تويتر”، ووضع أخرى وهو يرتدي قميص النصر، بصحبة رئيس مجلس إداراته صفوان السويكت، والمشرف العام على كرة القدم بالعالمي عبدالرحمن الحلافي.

وتابع عسيري في تغريدة أخرى قائلًا: “مرحلة جديدة من مسيرتي الكروية أبدأها مستعينًا بالله ومن ثم عشاق العالمي الاستثنائي، منبع للأساطير والنجوم، وبإذنه تعالى أكون خير خلف لخير سلفٍ بكتابة منجزات جديدة بمدادٍ من ذهب”.







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