علي الحبسي : الهلال من أجمل الأوقات بمشواري

المواطن - مروة نبيل

أكد حارس المرمى العماني علي الحبسي، أن فترة تواجده في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال من أجمل الأوقات في مشواره الاحترافي.

محطتي بنادي الهلال كانت من الاوقات الجميلة بمشواري الاحترافي لما وجدته من تقدير كبير من ادارة وجماهير الزعيم . كل التحية للاخ العزيز والشاعر المميز / عبدالعزيز الضبيب على اهداءه الذي سيبقى في الاذهان طويلا . @a_100100 pic.twitter.com/C5crp6Wzav — Ali Al-Habsi (@AliAlhabsi) August 23, 2020

علي الحبسي يُشيد بتجربة الهلال:

وكان علي الحبسي قد أعلن اعتزاله لعب كرة القدم نهائيًّا، مساء يوم الجمعة الماضي، بعد مسيرة حافلة من الإنجازات على مستوى الأندية والمنتخب العماني، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ونشر علي الحبسي، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو لأبرز لقطاته مع نادي الهلال حيث لعب في صفوفه خلال الفترة من 2017 وحتى 2019.

وعلق حارس المرمى العماني على مقطع الفيديو، قائلًا: “محطتي بنادي الهلال كانت من الأوقات الجميلة بمشواري الاحترافي لما وجدته من تقدير كبير من إدارة وجماهير الزعيم”.

رحلة الحبسي الاحترافية:

ويملك الحبسي مسيرة احترافية مميزة، حيث لعب في بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم مع العديد من الأندية، وهي بولتون، ويجان، براتيون وريدينج، قبل أن ينتقل إلى الهلال، واحترف بعد ذلك في صفوف ويست بروميتش ألبيون.

وحقق الحارس العماني مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بطولتي الدوري السعودي للمحترفين موسم 2017/ 2018، وكأس السوبر السعودي موسم 2018/ 2019.





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