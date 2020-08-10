غضب عارم بسبب أداء الأهلي المصري

المواطن - محمد سمعه

أبدت جماهير النادي الأهلي المصري، عدم رضاها على أداء الفريق الكروي الأول بالمارد الأحمر، وذلك على الرغم من فوزه على فريق إنبي أمس الأحد ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة من الدوري المصري الممتاز موسم 2019/2020.

وكان الأهلي المصري، نجح في الفوز على فريق إنبي بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، حيث سجل الهدفين كل من محمد هاني والظهير الأيسر التونسي علي معلول.

أداء الأهلي المصري لا يُبشر من أجل إفريقيا

وأكدت جماهير الأهلي المصري على أن الأداء الذي ظهر به الفريق، في مباراة إنبي، لم يكن جيدًا، مشيرين إلى أن استمرار الأداء بنفس هذا الشكل يعني أن الفريق الأحمر قد لا يُتوج ببطولة دوري أبطال إفريقيا بالموسم الحالي، وهي البطولة التي لم يُحققها الأهلي المصري منذ عام 2013 أي قبل 7 سنوات من الآن.

ويحتل الأهلي المصري، حاليًا صدارة الدوري المصري الممتاز برصيد 52 نقطة، وبفارق 19 نقطة عن نادي المقاولون العرب صاحب المركز الثاني، الذي تعادل في آخر مبارياته مع نادي طلائع الجيش.

وسيواجه الأهلي المصري، في الجولة التاسعة عشرة من عمر مسابقة الدوري فريق الإنتاج الحربي يوم الجمعة المقبلة في لقاء سيُقام على ملعب السلام بالقاهرة.

مواجهة نارية بين الأهلي المصري والوداد المغربي

ويستعد الأهلي المصري خلال الفترة المقبلة، لمواجهة نادي الوداد البيضاوي المغربي في مباراتي الذهاب والإياب في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في سبتمبر وأكتوبر المقبلين.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ذكر أنه في حال تأهل الأهلي المصري ومواطنه الزمالك إلى المباراة النهائية، فهذا يعني أن النهائي سيُقام في مصر من مباراة واحدة، أما إذا تأهل الأهلي المصري أو الزمالك إلى النهائي مع فريق مغربي فستُقام المباراة النهائية في أرض مُحايدة على أن تكون هذه الأرض هي دولة الكاميرون.



