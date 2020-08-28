فائدة كبرى لـ برشلونة في حال رحيل ميسي

المواطن - محمد سمعه

استقر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب نادي برشلونة الإسباني على الرحيل وبصورة نهائية عن صفوف البلوجرانا في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان النجم الأرجنتيني تقدم يوم الثلاثاء الماضي بفاكس رسمي لإدارة برشلونة برئاسة جوزيب بارتوميو طلب فيه الرحيل عن صفوف النادي الكتالوني والانتقال لنادٍ آخر.

رحيل ميسي والآخرين يُوفر 220 مليون يورو

وقالت صحيفة ماركا الإسبانية إن رحيل النجم ميسي مع باقي زملائه الكبار بالسن في الفريق، سيوفر لإدارة النادي الكتالوني حوالي 220 مليون يورو كان يدفعها البارشا لهم كرواتب، مما يؤدي لإنعاش الخزينة المالية للنادي الكتالوني.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة La Nacion الأرجنتينية أن النجم الأرجنتيني سينضم إلى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، للعمل مع مدربه السابق في برشلونة، الإسباني بيب جوارديولا.

وأكدت الصحيفة أن ميسي أخبر زوجته بأنه يريد الانتقال لـ مانشستر سيتي وهي وافقت على الفور.

ومن ناحية أخرى، ذكرت شبكة TYC الكتالونية أن ميسي قرر الذهاب لتدريبات برشلونة بدءًا من يوم الاثنين المقبل، كقرار مفاجئ بعدما أعلن رغبته في الرحيل وعدم حضور تدريبات البارشا، لكنه سيحضر التدريبات تجنبًا للدخول في أي مشاكل قانونية وفي الوقت ذاته سيكون متمسك بالرحيل عن البارشا.

برشلونة يُحدد بديل البرغوث الأرجنتيني

وكانت صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية قالت الأحد الماضي: إن إدارة برشلونة تُخطط للتعاقد مع الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب يوفنتوس الإيطالي ليكون خليفة النجم الأرجنتيني في المرحلة المُقبلة في نادي برشلونة.





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