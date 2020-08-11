فحوصات تحسم مصير سلمان الفرج

المواطن - مروة نبيل

يترقب مسؤولو نادي الهلال نتيجة الفحوصات الطبية التي خضع لها نجم الفريق الأول لكرة القدم، سلمان الفرج لمعرفة مصيره من المباريات المقبلة.

إصابة سلمان الفرج

وكان الجهاز الفني بقيادة الروماني رازفان لوشيسكو قد استبعد سلمان الفرج من قائمة مباراة الهلال ضد الفتح بالأمس؛ نظير شعوره بآلام في منطقة أسفل الظهر قبل انطلاق اللقاء، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأجرى الفرج، اليوم الثلاثاء، فحصًا على موضع إصابته، حيث خضع للأشعة في أحد المستشفيات الخاصة، من أجل الكشف عن الإصابة التي شعر بها؛ وأبعدته عن مباراة الأمس، وذلك وفقًا لـ”الرياضية”.

وينتظر الجهاز الطبي في نادي الهلال، نتائج الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب، لحسم مصيره من المشاركة في مباراة الزعيم ضد العدالة ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويُعد سلمان الفرج من الركائز الأساسية في تشكيلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، وشارك في ديربي الرياض ضد النصر عقب استئناف المسابقة مجددًا، والذي حسمه الأزرق برباعية مقابل هدف.

الهلال في دوري محمد بن سلمان

ويسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بشكل مميز بعد استئناف منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عقب جائحة كورونا، حيث تمكن من تحقيق انتصارين ضد النصر والفتح.

وينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 57 نقطة، وبفارق 9 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني.



