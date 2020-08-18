فحوصات تُحدد مدة غياب هوساوي

المواطن - مروة نبيل

تأكد غياب عمر هوساوي عن مباراة فريقه النصر ضد التعاون، بسبب تعرضه لإصابة خلال مران الفريق الأول لكرة القدم بالأمس.

إصابة هوساوي

وتعرض عمر لإصابة قوية خلال المناورة التي أُقيمت في مران النصر بالأمس أمام لاعبي درجة الشباب، ونُقل على إثرها إلى العيادة الطبية، وذلك وفقًا لـ”الرياضية”.

وأكد عمر شعوره بآلام في الركبة ومفصل القدم، وتقرر إخضاعه مع زميله في الفريق، يحيى الشهري، لفحوصات طبية خلال الساعات المقبلة لتحديد موعد عودتهما إلى التدريبات الجماعية.

النصر في دوري محمد بن سلمان

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره التعاون، مساء الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 51 نقطة، وبفارق 9 نقاط عن الهلال المتصدر.

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