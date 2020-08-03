فرنسي يقود ديربي الرياض في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

استقرت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم على حكم ديربي الرياض بين النصر والهلال في قمة مباريات الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

فرنسي يُدير الديربي

وأصبح الحكم الفرنسي بينوا باستيان هو المرشح الأول لقيادة ديربي الرياض المقرر إقامته، مساء بعد غد الأربعاء، على ملعب الملك فهد الدولي، على أن تُسند مهمة إدارة الـVAR للحكم الدوري جيرمي بيرنارد، وذلك وفقًا لـ”الرياضية”.

وقررت لجنة الحكام الرئيسية بقيادة الإسباني فرناندو تريساكو إسناد مهمة قيادة 5 مباريات في الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين إلى الحكام المحليين.

ومن المقرر أن يعود دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم غد الثلاثاء، بـ5 مباريات، وذلك بعد توقفه منذ شهر مارس الماضي، بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد والتي أدت إلى تعليق النشاط الرياضي في معظم دول العالم.

ديربي الرياض

وستشهد الجولة الـ23 من الدوري إقامة ديربي الرياض بين الهلال والنصر يوم 5 من شهر أغسطس المقبل، وسط طموحات من الفريقين بتحقيق الفوز والاقتراب من الصدارة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الأول في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 51 نقطة، من الفوز في 15 مباراة والتعادل في 6 لقاءات والخسارة في لقاء واحد.

على الجانب الآخر، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي المركز الثاني في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 45 نقطة، من الفوز في 13 مباراة والتعادل في 6 لقاءات والخسارة في 3 لقاءات.



