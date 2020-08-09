فضحته الكاميرا .. كيف أحرج ميسي مدافع نابولي ؟

المواطن - محمد سمعه

التقطت عدسات الكاميرا لقطة مثيرة للجدل قام بها الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، تجاه اللاعب اليوناني كوستاس مانولاس مدافع نادي نابولي الإيطالي، وذلك بعد نهاية مباراة الفريقين في إياب ثُمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأظهرت الكاميرا رفض ليونيل ميسي مُصافحة مانولاس بعدما جاء الأخير له لمصافحته عقب نهاية اللقاء، خاصة أن مانولاس كان تحدث بتصريحات استفزازية عن إقصاء برشلونة من دوري الأبطال، وذلك قبل إقامة مباراة البارشا ونابولي في الكامب نو.

كما أن ميسي وجمهور برشلونة يكرهون مانولاس، كونه أقصى البارشا من دوري أبطال أوروبا موسم 2017/2018 من دور ربع النهائي عندما كان لاعبًا لـ روما الإيطالي في ذلك الوقت، حيث سجل هدفًا ثالثًا لـ روما في مباراة برشلونة الشهيرة التي أُقيمت آنذاك على ملعب الأوليمبيكو في العاصمة الإيطالية روما.

برشلونة يعبر لدور الثمانية

وتأهل الفريق الكروي الأول ببرشلونة الإسباني إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد اجتياز عقبة مباراة برشلونة ضد نابولي الإيطالي، بثلاثية مقابل هدف في إياب دور ثُمن النهائي.

وبدأ الشوط الأول من مباراة برشلونة ضد نابولي، بضغط هجومي من قبل البارشا أسفر عن إحراز الفرنسي كليموه لينجليه للهدف الأول لـ برشلونة بالدقيقة العاشرة عبر ضربة رأسية مُتقنة.

وواصل البارشا، ضغطه الهجومي القوي في مباراة برشلونة ضد نابولي، حتى نجح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في إضافة الهدف الثاني للبارشا بالدقيقة الثانية والعشرين بطريقة جميلة. إلغاء هدف لـ ميسي بمباراة نابولي وأضاف ميسي بعد ذلك ثالث أهداف مباراة برشلونة ضد نابولي، والثاني له بالدقيقة الـ30 ولكن تم إلغاؤه من قبل الحكم التركي كونيت تشاكر بسبب لمسة يد من النجم ميسي. وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بالشوط الأول من مباراة برشلونة ضد نابولي، سجل المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز ثالث الأهداف لـ البارشا من ركلة جزاء. وبالدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، قلص اللاعب الإيطالي لورينزو إنسيني الفارق بإحرازه الهدف الأول للفريق الإيطالي في مباراة برشلونة ضد نابولي من ركلة جزاء. وانتهى الشوط الأول من مباراة برشلونة ضد نابولي، بتقدم البارشا بثلاثية مقابل هدف. وفي الشوط الثاني من لقاء برشلونة ضد نابولي، لم يتغير الحال حيث حافظ برشلونة على تقدمه، كما سجل البولندي أركاديوش ميليك هدفًا للفريق الإيطالي عبر ضربة رأسية ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل. وبعد نهاية مباراة برشلونة ضد نابولي، سيواجه البارشا فريق بايرن ميونخ الألماني يوم الجمعة المقبلة، في مباراة دور ربع النهائي.



