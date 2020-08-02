فضحته الكاميرا .. مدرب يوفنتوس يرتكب خطأ قاتل

المواطن - محمد سمعه

التقطت عدسات الكاميرا في مباراة يوفنتوس وروما بالجولة الثامنة والثلاثين من الدوري الإيطالي، تصرفًا خاطئًا للمدرب ماوريسيو ساري المدير الفني للبيانكونيري وذلك أثناء سريان اللقاء.

مدب يوفنتوس لم يلتزم بالتعليمات

وتم مشاهدة المدرب ساري وهو يُدخن السجائر في مباراة اليوفي ضد روما، حيث تنص القواعد واللوائح في الدوري الإيطالي على منع أي مدرب أو رئيس نادي من تدخين السجائر في أرضية الملعب، حفاظًا على صحة الجميع.

وكان المدرب ساري صبر 37 جولة، لم يُدخن أي سيجارة، ليأتي في الجولة الثامنة والثلاثين ويُدخن السجائر بشراهة، وذلك بعد أن نفد صبره.

يذكر أن حساب Sports Center عبر “تويتر” كان نشر صورة للمدرب ساري وهو يُدخن وذلك أثناء متابعته لمباراة يوفنتوس وروما، التي انتهت بفوز روما بثلاثية مقابل هدف.

وكان الشوط الأول من مباراة اليوفي ضد روما، بدأ بضغط هجومي كبير من قبل لاعبي اليوفي الذين سعوا لإحراز الهدف الأول في المباراة.

وبالفعل، تمكن البيانكونيري من إحراز الهدف الأول في شباك نادي روما، عبر المهاجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين بالدقيقة الخامسة من عمر الشوط الأول.

روما يستغل تراجع يوفنتوس

وحاول نادي روما بعد ذلك التعديل، في مباراة اليوفي حتى تمكن اللاعب نيكولا كالينيتش من إحراز الهدف الأول لفريق روما بالدقيقة الثالثة والعشرين.

وقبل نهاية الشوط الأول من مباراة يوفنتوس وروما، تمكن اللاعب دييغو بيروتي من إضافة الهدف الثاني بالدقيقة الرابعة والأربعين بواسطة ركلة جزاء.

وانتهى الشوط الأول من مباراة اليوفي ضد روما، بتقدم الجيالوروسي بهدفين مقابل هدف.

ومع بداية الشوط الثاني، تراجع أداء فريق اليوفي كثيرًا مما أعطى الفرصة لفريق روما للبحث عن إضافة الهدف الثالث في المباراة.

وبالفعل، تمكن اللاعب دييغو بيروتي من إحراز الهدف الثالث لروما في شباك اليوفي بالدقيقة الثالثة والخمسين.

ولم يتمكن فريق يوفنتوس من إحراز أي أهداف أخرى في المباراة، لينتهي اللقاء بفوز روما بثلاثية مقابل هدف.

وأصبح رصيد روما بعد الفوز 70 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد اليوفي عند 83 نقطة في المركز الأول.

وتعرض اليوفي للخسارة السابعة له في الموسم، والثانية على التوالي بعد خسارته من كالياري في الجولة السابعة والثلاثين، خلال الفترة الأخيرة.



