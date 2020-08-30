فهد المولد: سنحسم البقاء أمام النصر

المواطن - مروة نبيل

شدد فهد المولد على أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد يستطيع حسم بقاءه في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال مباراة النصر المقبلة.

فهد المولد – لاعب #الاتحاد:

جاهزين لمباراة #النصر ونستطيع حسم البقاء أمامه.. لا يهمنا من نلعب سواء أمام النصر أو غيره.. نحن نادي الاتحاد وسنعود لقوتنا.. ونعرف حجم مباراة النصر.#الفتح_الاتحاد pic.twitter.com/47ysm0ZS7I — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) August 30, 2020

الفتح والاتحاد:

ولعب الفتح والاتحاد اليوم ضمن الجولة الـ28 منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد رصيده إلى 31 نقطة ليحتل المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما وصل رصيد الفتح إلى 30 نقطة في المركز الـ12.

فهد المولد: سنعود لقوتنا

وقال المولد خلال تصريحاته لـ”القناة الرياضية السعودية”: “عازمون على تحقيق البقاء في الدوري من الجولة المقبلة دون الحاجة إلى مباراتنا الأخيرة في الدوري أمام العدالة”.

وتابع نجم نادي الاتحاد تصريحاته قائلًا: “لا يهمنا من نلعب سواء أمام النصر أو غيره، فنحن نادي الاتحاد وسنعود لقوتنا ونحن كلاعبين نعرف حجم مباراة النصر”.

وعن نهاية مباراة الفتح والاتحاد بالتعادل، علق فهد المولد قائلًا: “بالتأكيد نقطة مهمة، قدمنا مستوى جيد، وطرد عبدالعزيز البيشي أثر في أداء الفريق”.

واختتم نجم نادي الاتحاد تصريحاته قائلًا: “كنا متفائلين واتفقنا إذا أراد أحد البكاء فليبكِ الآن قبل الدخول للشوط الثاني في إشارة إلى أهمية العودة إلى المباراة”.







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