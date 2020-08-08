فهد المولد لم يعرف طعم الفوز بـ مباريات الاتحاد والأهلي

المواطن - محمد سمعه

يطمح اللاعب فهد المولد، نجم الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، في تحقيق الفوز الأول له في مباريات الاتحاد والأهلي، حيث لم يسبق له أن عرف طعم الفوز في 12 مباراة خاضها مع العميد ضد الراقي في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ويرغب المولد في كسر هذه العقدة، وقيادة العميد للفوز غدًا الأحد في ديربي الاتحاد والأهلي حيث يُقام في الجولة الـ24 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد استئنافها يوم الثلاثاء الماضي.

ونجح فهد المولد في إحراز 3 أهداف في ديربيات الاتحاد والأهلي لمصلحة العميد وصنع هدفًا واحدًا فقط.

وسبق لـ فهد المولد أن عرف التعادل في 6 مباريات بـ ديربيات الاتحاد والأهلي، وخسر في ست مباريات مثلهم مع العميد.

الاتحاد يخسر من أبها قبل الديربي:

وقبل انطلاق مباراة الاتحاد والأهلي، يمر الفريق الاتحادي بفترة عصيبة، حيث خسر الاتحاد في الجولة الثالثة والعشرين من نادي أبها بنتيجة هدفين مقابل هدف يوم الثلاثاء الماضي، بينما فاز النادي الأهلي على فريق الحزم برباعية مقابل هدفين.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالعميد، ثلاث أزمات تُهدد الفريق قبل انطلاق ديربي الاتحاد والأهلي غدًا.

3 مشاكل للعميد قبل ديربي الاتحاد والأهلي:

وتُعد المشكلة الأولى للعميد هي انخفاض الروح المعنوية للاعبيه، خاصة أن الاتحاد لم يُحقق أي فوز في ديربي الاتحاد والأهلي منذ موسم 2012 أي قبل 8 سنوات من الآن، وكان العميد حقق آخر فوز له على الأهلي في مارس 2012، بهدف سجله لاعبه السابق نايف هزازي في ذلك الوقت.

أما المشكلة الثانية قبل ديربي الاتحاد والأهلي، هي ترتيب الاتحاد المتأخر في جدول دوري الأمير محمد بن سلمان، حيث يحتل المركز الثالث عشر وهو مركز إذا استمر الاتحاد فيه، فهذا يعني أنه سيلعب مباراة ملحق الصعود والهبوط مع رابع دوري الدرجة الأولى بنهاية الموسم الجاري.

وتُعد المشكلة الثالثة قبل ديربي الاتحاد والأهلي هي تأخر إدارة العميد في صرف الرواتب لنجومه ولاعبيه، حيث طالب بعضهم بالرواتب ومنهم من قدم شكوى إلى الفيفا مثل المغربي مروان دا كوستا واللاعب البرازيلي رومارينهو قبل أن تُحل.



