‎الرئيسية
جديد الأخبار
فوائد زيت جوز الهند لصحة الدماغ والقلب والجهاز الهضمي
غني بالألياف ويعالج الكوليسترول

فوائد زيت جوز الهند لصحة الدماغ والقلب والجهاز الهضمي

2020/08/03
الساعة 4:32 مساءً
- ‎فيصحة وطب‎, جديد الأخبار, حصاد اليوم
7
0
طباعة
فوائد زيت جوز الهند لصحة الدماغ والقلب والجهاز الهضمي
المواطن - ترجمة: منة الله أشرف
العناوين الفرعية إخفاء
1 1- فوائد زيت جوز الهند لصحة الدماغ:
2 2- تعزيز صحة الجهاز الهضمي:
3 3- تعزيز صحة القلب:
4 كيفية اختيار منتجات جوز الهند؟

يُعد جوز الهند من الثمرات ذات الفوائد المتعددة، حيث إن إعداده كمشروب يمد الجسم بالطاقة لاسيما بعد التمرينات الرياضية، كما أن زيت جوز الهند غني بالدهون الصحية، وحتى دقيق جوز الهند صحي أكثر من دقيق نخالة القمح، وأبرز موقع Daily Health Post الفوائد الصحية لزيت جوز الهند تحديدًا.

1- فوائد زيت جوز الهند لصحة الدماغ:

يحتاج دماغ الإنسان إلى الدهون الصحية لكي يعمل بكفاءة، ويحتوي زيت جوز الهند البكر على مكونات تعمل كمضادة للإجهاد والاكتئاب، وهو يعمل أيضًا كمضاد للتقرحات والالتهابات والميكروبات، ويعالج الكوليسترول، بالإضافة إلى استخدامه لأغراض التجميل.

فوائد زيت جوز الهند لصحة الدماغ والقلب والجهاز الهضمي (2)

2- تعزيز صحة الجهاز الهضمي: 

ثبت أن زيت جوز الهند يحسن من صحة الجهاز الهضمي؛ لأنه غني بالألياف، وكذلك أيضًا دقيق جوز الهند مما يجعله بديلًا رائعًا للدقيق الأبيض.

3- تعزيز صحة القلب:

 يساعد زيت الثمرة في تنظيم مستويات الكوليسترول، ويقي من أمراض القلب والأوعية الدموية.

فوائد زيت جوز الهند لصحة الدماغ والقلب والجهاز الهضمي (2)

كيفية اختيار منتجات جوز الهند؟

تتضمن الأسواق الكثير من منتجات جوز الهند، حيث تكتسب شعبية كبيرة بين المستهلكين؛ ولذلك تلجأ بعض الشركات غير الموثوقة إلى استخدام المواد الكيميائية أو معالجتها بطرق تضر بقيمتها الغذائية؛ لذلك يجب التحقق من الختم العضوي المعتمد من الجهات المختصة.

وقم دائمًا بشراء قطع الثمرة الخام وغير المحلاة، واختر الزيت البكر أو المعصور على البارد أو الخام، وأخيرًا، اختر العلامات التجارية الخالية من التعديلات الوراثية.

شراب الجزر علاج منزلي بسيط لعلاج السعال وإزالة البلغم 




0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments
جديد الأخبار
تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
شارك الخبر
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :