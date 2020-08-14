فوز الفتح يضع الاتحاد بمأزق في جدول ترتيب الدوري السعودي

المواطن - محمد سمعه

أصبح نادي الاتحاد في مأزق، وذلك حول مركزه في جدول ترتيب الدوري السعودي، خاصة بعد فوز نادي الفتح اليوم الجمعة على فريق أبها بنتيجة هدفين مقابل هدف في الجولة الخامسة والعشرين.

وتمكن نادي الفتح بعد فوزه على أبها، من الوصول للنقطة رقم 25 في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري، حيث تسبب هذا الفوز في إزاحة نادي الاتحاد من المركز الثالث عشر والهبوط إلى المركز الرابع عشر في الجدول.

وسيكون لازمًا على فريق الاتحاد الفوز في مباراة الاتفاق اليوم من أجل الصعود للمركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي، والابتعاد شيئًا فشيئًا عن خطر الهبوط.

الهلال في صدارة ترتيب الدوري السعودي:

وفي سياق آخر، يحتل نادي الهلال صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 57 نقطة، وذلك بعد فوزه على نادي الفتح في الجولة الرابعة والعشرين يوم الاثنين الماضي.

أما نادي النصر فيتواجد في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 48 نقطة، بعد فوزه الصعب على نادي أبها، كما أن العالمي سيسعى للفوز على نادي الوحدة غدًا من أجل تقليص الفارق مع الفريق الهلالي، في حال خسر الهلال من نادي العدالة.

العدالة في المركز الأخير:

وقبل مواجهة الهلال، يحتل نادي العدالة حاليًّا، المركز السادس عشر “الأخير” في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 20 نقطة، بينما يتواجد نادي ضمك في المركز الخامس عشر برصيد 21 نقطة.

وصعد نادي الرائد للمركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي، وذلك بعد فوزه على نادي الحزم اليوم بثلاثية مقابل هدف.



