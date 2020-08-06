فيتوريا يجتمع باللاعبين لمناقشة أخطاء الديربي

المواطن - مروة نبيل

يعقد المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا اجتماعًا مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر اليوم، بعد خسارة ديربي الرياض بالأمس.

فيتوريا يجتمع باللاعبين

وقال الإعلامي علي العنزي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “يجري بعد قليل مدرب النصر فيتوريا اجتماعًا خاصًا لـ لاعبي العالمي ليناقش به الأخطاء التي حدثت البارحة”.

وأشار العنزي إلى أن الاجتماع الذي سيعقده المدرب البرتغالي سيكون قبل انطلاقة تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر استعدادًا لمواجهة أبها المقبلة، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتعرض فيتوريا لانتقادات بعد أداء الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في الديربي، حيث لم يُقدم العالمي الأداء المنتظر، بجانب تراجع المستوى بدنيًا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي(اضغط هنا).

ديربي الرياض

ولعب النصر ضد الهلال بالأمس على استاد الملك فهد الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهى بهزيمة العالمي بنتيجة 4/1.

وتجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي عند 45 نقطة، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وبفارق 9 نقاط عن الهلال المتصدر.



