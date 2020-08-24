فيديو.. الشرطة الأمريكية تطلق 7 رصاصات في ظهر رجل أسود أمام أولاده 

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

أُصيب المواطن الأفروأمريكي جاكوب بليك، بـ 7 رصاصات في ظهره من قبل أحد ضباط الشرطة الأمريكية، ولم يشفع له وجود أطفاله وزوجته أمامه.

وتشير التقارير المحلية إلى أن أطفال بليك الثلاثة كانوا داخل سيارة الدفع الرباعي وشاهدوا والدهم يُقتل بالرصاص، وقال العديد من الشهود إن بليك كان يحاول فض شجار بين امرأتين خارج منزل مجاور.

وقبل اللجوء إلى إطلاق النار، حاولت الشرطة إخضاع بليك باستخدام صاعق كهربائي، ولكن دون جدوى.

واندلعت أعمال الشغب والنهب في أعقاب إطلاق النار من قِبل شرطة ولاية ويسكونسن؛ حيث أعلنت مقاطعة كينوشا حالة الطوارئ، وفرضت السلطات حظر تجول حتى الساعة 7 صباحًا يوم الاثنين.

وتم نقل جاكوب بليك، 29 عامًا، إلى المستشفى بعد إطلاق النار الذي دفع الجيران والحشود إلى التجمع ومواجهة الضباط في مكان الحادث، ومع انتشار الفيديو المروع، نزل المتظاهرون إلى الشوارع، وعلى إثر ذلك أصدرت الشرطة حالة التأهب القصوى.

وأصدر حاكم ولاية ويسكونسن، توني إيفرز، بيانًا شجب فيه الاستخدام المفرط للقوة من قبل الشرطة.

ويُظهر مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي حشدًا كبيرًا من مئات المحتجين تجمعوا خارج مركز شرطة كينوشا وهم يهتفون حياة السود مهمة وشعارات أخرى تندد بإنفاذ القانون، وأشعل المتظاهرون النار في المركبات وحطموا نوافذ أقسام الشرطة الذين ردوا عليهم بدورهم بإلقاء عبوات الغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريق الحشد.

ويأتي ذلك على غرار المظاهرات التي اندلعت إثر مقتل المواطن الأفروأمريكي جورج فلويد التي أشعلت احتجاجات واسعة النطاق وأعمال شغب حيث خرج الملايين إلى الشوارع على مدار عدة أسابيع للمطالبة بمحاكمة ضباط الشرطة المسؤولين وإدانتهم.

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