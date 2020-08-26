فيديو.. حريق يلتهم مستودع أقمشة في جدة 

المواطن - جدة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحريق مستودع الأقمشة بحي المحجر في جدة.

وباشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة، مساء اليوم الأربعاء، إخماد حريق اندلع في مستودع أقمشة بحي المحجر.

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: إن مدني جدة باشر مساء اليوم، حريقًا اندلع في مستودع أقمشة بحي المحجر.

ونشرت المديرية عدة صور وثقت من خلالها جهود رجال الدفاع المدني للسيطرة على الحريق الذي اندلع في مستودع الأقمشة.





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