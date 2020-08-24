فيديو خالد الغامدي يُثير الجدل قبل مباراة الهلال والفيصلي

المواطن - محمد سمعه

أثار مقطع الفيديو، الذي نشره اللاعب خالد الغامدي لاعب الفيصلي، قبل مواجهة الهلال، الجدل وذلك بعد قيام لجنة المنشطات بزيارة لاعبي عنابي سدير لإجراء فحوصات عليهم بالفترة الأخيرة، قبل لقاء أزرق العاصمة.

وقال الغامدي في مقطع الفيديو المتداول عبر موقع “تويتر” : “شو عندهم اليوم؟، يعطيكم العافية، منورينا المنشطات، اليوم حركات أول مرة أشوفهم”.

تعليق متحدث النصر على الفيديو

وعلّق سعود الصرامي المتحدث الرسمي باسم نادي النصر على الفيديو قائلًا: “خالد الغامدي يقول، لجنة المنشطات في تدريب فريق الفيصلي، أول مرة يشوفهم خالد”.

وأضاف: ” الغامدي يقدم مادة إعلامية كاملة الدسم، بعد صار نائمًا في العسل”.

وعلّق على مقطع الفيديو العديد من النقاد الرياضيين مُبدين آرائهم حول تصرف لاعب الفيصلي، فعلّق الناقد محمد السراح قائلًا في قناة 22 الفضائية: “المفترض من لجنة المنشطات ترفع في خالد الغامدي وفي كل شخص يُخطئ عليها”.

أما الناقد عبدالعزيز الهدلق فقال: “الشرارة انطلقت من خالد الغامدي وتناولها محبو اللاعب، وتمنيت يكون هناك عمل إعلامي بلجنة المنشطات”.

تصرف خالد الغامدي صنع الإثارة

وقال الناقد الرياضي عبدالله فلاتة: “تصرف الغامدي هو اللي عمل الإثارة وبما إن لجنة الانضباط في سُبات، راح نشوف مزيدًا من الانفلات”.

الفيديو يُثير الاستياء

وانتقد الكثيرون مقطع فيديو الغامدي، الذي ظهر من خلاله وهو يسخر من عمل لجنة المنشطات، عندما جاءت لمقر نادي الفيصلي لفحص بعض اللاعبين وإجراء اختبار المنشطات لهم.

ويستعد الهلال لمواجهة الفيصلي غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري، حيث يسعى الهلال للفوز والوصول إلى النقطة رقم 63 في الدوري.

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