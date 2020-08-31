فيديو.. رسالة عبدالفتاح عسيري لجماهير الأهلي والنصر

المواطن - مروة نبيل

وجه عبدالفتاح عسيري رسالة إلى جماهير الأهلي والنصر، مؤكدًا في الوقت ذاته أن مباراة الشباب في الجولة الـ28 كانت الأخيرة له بقميص الراقي.

#الديوانيه عبدالفتاح عسيري – لاعب #الاهلي :

مباراة اليوم كانت آخر مباراة لي مع #الأهلي، و أقول لجماهير #النصر ردي سيكون بالملعب. pic.twitter.com/kSzy9mIamD — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) August 30, 2020

عبدالفتاح عسيري يشكر الجماهير:

وشارك عبدالفتاح عسيري في مباراة الأهلي ضد الشباب التي أُقيمت على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت بالتعادل.

وقال عبدالفتاح عسيري: “أشكر جماهير الأهلي على الأيام الرائعة التي قضيتها، كنت أريد أن أحقق شيء معهم ويعلم الله أنني حاولت في كل مباراة شاركت فيها ولم أتخاذل يومًا ما أو أرفض اللعب بسبب مستحقات مالية أو غير ذلك”.

وعن رسالته لجماهير فريقه الجديد النصر، قال عسيري خلال تصريحاته لـ”القناة الرياضية السعودية”: “إن شاء الله لا أخيب ظنهم والرد سيكون في الملعب”.

عسيري في النصر:

وكان نادي النصر قد تعاقد مع عسيري لمدة 3 مواسم، وذلك بعد دخوله الفترة الحرة من عقده مع النادي الأهلي، ونجحت إدارة العالمي في شراء المدة المتبقية في عقده، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويُعد عبدالفتاح واحدًا من أبرز لاعبي الأهلي خلال السنوات الأخيرة، وشارك في 166 مباراة رسمية سواء مع الاتحاد أو الراقي، تنوعت ما بين الدوري السعودي للمحترفين، كأس خادم الحرمين الشريفين، كأس ولي العهد ودوري أبطال آسيا.

ولعب صاحب الـ26 عامًا، مع الاتحاد 60 مباراة، وسجل 14 هدفًا وصنع 7 آخرين، فيما شارك مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في 106 مواجهات، ونجح في إحراز 21 هدفًا، وقدم 34 تمريرة حاسمة.







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